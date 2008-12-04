Немецкая ж/д изучает возможность финансирования «Евроколеи»

Немецкая национальная железнодорожная компания Deutsche Bahn («Дойче бан») рассматривает возможность поддержки и финансирования концепции проекта «Евроколея» до Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, с соответствующим обращением к монополисту в сфере железнодорожного транспорта Германии обратилось руководство секретариата III Паневропейского Транспортного Коридора, в который входит и Львов.

«Сейчас мы ожидаем ответ Deutsche Bahn относительно их решения. Параллельно мы проводим переговоры с компанией EPG из Ерфурда (Германия), которая может быть привлечена как исполнитель отдельных работ. В целом на сегодня тесно прорабатываем именно немецкое направление», – сказал начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского городского совета Сергей КИРАЛЬ.

В рамках проекта «Евроколея» Львов планирует построить узкую колею европейского стандарта шириной 1435 мм от границы с Польшей к Львову общей протяжностью 85 км. В целом III транспортный коридор имеет протяжность 1640 км., охватывая территорию трех стран – Германии, Польши и Украины. Предусматривается, что колея соединит Дрезден, Вроцлав, Краков, Жешив, Львов и в перспективе Киев.

Напомним, что Deutsche Bahn – немецкая национальная железнодорожная компания и одна из наибольших транспортных корпораций в мире. Она основана в 1994 году как преемник прежних государственных железных дорог Западной и Восточной Германии, которая приобрела несколько частных железных дорог. Компания существует в виде акционерного общества, всеми акциями которого владеет Федеральная Республика Германии. Собственные проекты компания имеет также в Великобритании. Кроме того Deutsche Bahn активно интересуется собственным развитием в направлении Восточной Европы.