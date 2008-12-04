Подготовка Евро-2009 и Евро-2012 на Донбассе проходит планомерно

Подготовка к молодежному Чемпионату Европы по футболу 2009 года и Чемпионату Европы по футболу 2012 года проходит в Донецкой области планомерно, констатирует председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции. По словам губернатора, «подготовку к Евро-2009 и Евро-2012 мы рассматриваем как единый проект подготовки».

Он отметил, что по Евро-2009 все спортивные объекты, «которые задействованы в проведении этого чемпионата, то есть, спортивная часть – она 100% готова и, по сути, подтверждена инспекторами УЕФА». По инфраструктуре и, в частности, по реконструкции общежитий «и этот год, и следующий год мы рассчитываем на то, что будем продолжать осваивать необходимые объемы», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

По его словам, «то, что касается дорожного строительства, оно не останавливалось как в планах подготовки к Евро-2009, так и к Евро-2012».

Губернатор сообщил, что «в этом году добавили (направили из госбюджета – УНИАН), по-моему, 110 млн. грн. на завершение первой очереди объездной дороги вокруг строящегося стадиона «Донбасс Арена», реконструкцию бульвара Шевченко в Донецке и два транша из этой суммы - на объездные дороги у Ясиноватой и к трассе на Днепропетровскую область».

«Таким образом, те планы, которые мы определяли на этот год, в принципе, они профинансированы госбюджетом», - подчеркнул В.ЛОГВИНЕНКО.

Говоря о строящейся взлетно-посадочной полосе в аэропорту Донецка, он отметил, что «финансирование там в полном объеме идет». Губернатор сообщил, что «на 28 ноября оставалось уложить в бетон площадь длиной 4450 м и шириной 15 м». «Все названные объекты финансируются из госбюджета», - отметил В.ЛОГВИНЕНКО.