Консультанты «Донбасс Арены» будут помогать Львову со стадионом

Департамент «ЕВРО 2012» Львовского городского совета заключил соглашение с ТзОВ «ПМ Консалтинг» о предоставлении консультационных услуг относительно организации службы заказчика Дирекцией по строительству стадиона во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, 24 ноября исполком принял решение выделить 35 тыс. грн. для финансирования сотрудничества с этой консалтинговой компанией.

В объем услуг входит разработка организационной структуры, системы документооборота и формализация основных бизнес-процессов. В частности, разработка проектов регламентов работы по бизнес-процессам: инициация проекта, согласования и разрешения, организация и администрирование тендеров, администрирования договоров, контроль строительно-монтажных работ, финансовое сопровождение проекта, введения стадиона в эксплуатацию, а также разработку карты рисков реализации проекта для их минимизации.

«ПМ Консалтинг» имеет опыт проведения аналогичной работы в рамках строительства донецкого стадиона к “Донбасс Арена”. А Львову крайне необходима консультативная помощь из строительства стадиона, поскольку это, в первую очередь, экономия времени, которое не будет тратиться на реализацию не оптимальных решений, а затем исправление их следствий.

В горсовете убежденные, что в результате сотрудничества из ТЗОВ «ПМ Консалтинг» сразу получат эффективную структуру в лице «Дирекции из строительства стадиона» и организацию ее работы.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября исполком Львовского городского совета создал «Дирекцию по строительству стадиона», которая непосредственно будет отвечать за строительство спортивной арены к Евро-2012.

В частности, Дирекция будет контролировать выполнение генподрядчиком долгов, предусмотренных соглашением, затрату им средств, а также будет осуществлять другие функции в качестве службы заказчика. Кроме того, Дирекция получила задание разработать стратегию использования стадиона после его строительства.