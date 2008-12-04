Результаты матчей Кубка УЕФА

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Кубка УЕФА в группах A-D

Группа A

Манчестер Сити - ПСЖ 0:0

Твенте - Шальке 2:0 (Вилаерт 3, Перес 55 - Асамоа 77)

У Манчестер Сити 7 очков после трех игр, Твенте 6(3), у Шальке - 4(4), Расинга - 2(3), ПСЖ 2(3)

Группа B

Металлист - Олимпиакос 1:0 (Эдмар 87)

Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)

У Галатасарая 9 очков после четырех игр, у Металлиста - 7(3), Олимпиакоса 3(3), Герты - 2(3), Бенфики 1(3)

Группа C

Севилья - Партизан 3:0 (Л.Фабиано 32 пен., 73, Ренато 46)

Стандард - Сампдория 3:0 (Камарго 23, Оньеву 35, Йованович 43)

У Стандарда 9 очков после трех игр, Севильи - 6(3), Сампдории - 4(3), Штутгарта 4(3), Партизана 0(4)

Группа D

Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекеринг 86, Шене 88)

Удинезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бишчан 90+2)

У Удинезе 9 очков после трех игр, у Тоттенхэма - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)

Завтра состоятся матчи в группах E-H (в скобках очки):

Группа E

Вольфсбург (6) - Портсмут (1), Херенвеен (0) - Брага (3). Пропускает тур Милан (7 очков).

Группа F

Астон Вилла (6) - Жилина (1), Славия (1) - Гамбург (3). Пропускает тур Аякс (7 очков).

Группа G

Копенгаген (1) - Русенборг (1), Валенсия (4) - Брюгге (2). Пропускает тур Сент-Этьенн (7 очков).

Группа H

Нанси (4) - ЦСКА (9), Лех (1) - Депортиво (3). Пропускает тур Фейеноорд (0 очков).