Металлист вышел в 1/16 Кубка УЕФА

Харьковский "Металлист" обеспечил себе досрочный выход в плэй-офф Кубка УЕФА, победив вчера в домашнем матче греческий "Олимпиакос".

Металлист - Олимпиакос 1:0 (Эдмар 87).

Во втором матче этой группы с таким же счетом Герта проиграла на своем поле Галатасараю 0:1 (Барос 69 пен.).

У Галатасарая 9 очков после четырех игр, у Металлиста - 7(3), Олимпиакоса 3(3), Герты - 2(3), Бенфики 1(3).