15 декабря в Гданьске начнут строить стадион к Евро-2012

15 декабря в польском городе Гданьск начнется строительство стадиона к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в компании PL.2012, которая занимается координацией подготовки Польши к Евро-2012, компания BIEG 2012, созданная для подготовки Гданьска к чемпионату, подписала контракт с компанией Wakoz, которая накануне выиграла тендер на проведение подготовительных работ по строительству в городе стадиона.

Стадион, где должны состояться три матча чемпионата, планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году.

Wakoz за 6 месяцев должна подготовить территорию для начала строительства стадиона Гданьска. Стоимость контракта (без налогов) - 102 млн. злотых (около 34 млн. долларов по нынешнему курсу).

Компания Wakoz также проводит подготовительные работы к строительству стадиона во Вроцлаве.

Смета строительства стадиона составляет 623 млн. злотых (более 200 млн. долларов).

Протяженность арены Гданьска, которая расположится на территории 34 га и будут иметь 7 наземных и 1 подземный уровень, будет составлять 227 м, ширина - 194 м, а высота - 45 м.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей, в том числе 1500 мест VIP-трибуны.

Согласно проекту, паркинг возле стадиона сможет вместить 1800 автомобилей и 160 грузовиков.

Как сообщал УНИАН, Гданьск является одним из 4 основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012. В Польше матчи пройдут также в Варшаве, Вроцлаве и Познани. В польском резерве - города Краков и Хожув.