Кабмин регламентировал работу ОГА по подготовке Евро-2012

Кабинет министров сегодня на заседании утвердил типовое положение об управлении (отделе), созданных в структуре областных государственных администраций, по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил начальник Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО.

«Мы проводили анализ структурной готовности к проведению Евро-2012, в частности, подразделений, созданных в министерствах или в госадминистрациях, которые до сих пор действовали без регламента, а так быть не должно», - сказал Т.МОТРЕНКО.

По его словам, распространенной практикой в облгосадминистрациях было наделение обязанностями групп госслужащих по вопросам подготовки к Евро-2012 как второстепенными, то есть в нагрузку к основным должностным обязанностям.

«Именно поэтому мы рекомендовали создавать специальные подразделения в пределах существующей штатной численности», - добавил руководитель Главного управления госслужбы.

Т.МОТРЕНКО также сообщил, что создание Координационного бюро по вопросам Евро-2012 также было инициативой Главного управления государственной службы.

«По итогам функционального обследования мы установили, что в Украине, к сожалению, нет единого центра сбора, обработки, мониторинга и подготовки проектов решений. Существовало четыре центра – у Президента, в Кабинете министров, в (профильном) министерстве и в Национальном агентстве. Мы рекомендовали создание единого центра в структуре секретариата Кабинета министров во главе с заместителем министра Кабинета министров, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он подчинялся непосредственно одному вице-премьеру, который будет заниматься вопросами Евро-2012. Так, по сути, и сделали», - подчеркнул Т.МОТРЕНКО

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Кабинет министров принял решение о ликвидации Нацагентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финала Евро-2012, которое возглавлял Евгений ЧЕРВОНЕНКО, и создал соответствующее Координационное бюро в составе Секретариата правительства, которое возглавил Илья ШЕВЛЯК.

29 ноября Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил, что намерен приостановить свое членство в «Народном Союзе Наша Украина», требуя, чтобы партия дала оценку действиям его однопартийца, вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА по ликвидации Нацагентства.