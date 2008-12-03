Червоненко стал І зам.мэра Киева по вопросам подготовки ЧЕ-12

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил Евгения ЧЕРВОНЕНКО и Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ первыми заместителями председателя КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этих назначениях Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня сообщил в интервью журналистам.

Е.ЧЕРВОНЕНКО стал первым заместителем председателя КГГА по вопросам подготовки к Евро-2012, И.КИЛЬЧИЦКАЯ – первым заместителем по вопросам медицины. Таким образом, на сегодняшний день у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО четыре первых заместителя.

На просьбу журналистов прокомментировать распространенную в конце прошлой недели информацию в СМИ по поводу того, что Е.ЧЕРВОНЕНКО будет первым заместителем Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, мэр столицы ответил: «Да, я его назначил заместителем, первым заместителем. Он будет отвечать за Евро, потому что правительство провалило Евро-2012. Я знаю ЧЕРВОНЕНКО. Он неоднозначная фигура. Но он очень энергичный и амбициозный экономист. Он сделает Евро и обеспечит реализацию соответствующей программы не только в Киеве, но и в стране».

Вместе с тем, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил: «Я вчера выполнил очень важную социальную миссию и назначил первым заместителем своим по вопросам медицины Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, которая очень полюбилась киевлянам. Это давно заслуженная ею должность».

Как известно, также первыми заместителями председателя КГГА являются Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и Денис БАСС.