«Укравтодор»: в проекте кольцевой вокруг Киева учтены все сан. нормы

Глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС отмечает, что строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева не нужно согласовывать с городом Украинка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на его слова.

"Нам не нужно согласовывать какие-либо вопросы с Украинской городской администрацией, поскольку автодорога проходит за административными границами города», - заявил глава "Укравтодора".

По его словам, при разработке проекта строительства Большой кольцевой автодороги вокруг Киева учтены все санитарные нормы.

«Из трех вариантов строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева выбран самый оптимальный. Согласно требованиям, дорога 1-й категории должна пролегать на расстоянии, минимум, 100 м от населенного пункта, а ближайший участок Большой кольцевой дороги вокруг Киева вблизи города Украинка проходит в 450 м от населенного пункта и в 650 м от ближайшего дома (Украинки - УНИАН)», - подчеркнул В.ГУРЖОС.

По его словам, проект предусматривает снижение негативного влияния на окружающую среду. В частности, установят шумозащитные экраны, очистительные сооружения, будет проводиться регулярный мониторинг окружающей среды и др.

Как сообщал УНИАН, депутаты городского совета Украинки выступают против строительства Киевской окружной дороги по территории города.

По словам секретаря горсовета Украинки Натальи КАСЬЯНОВИЧ, проект кольцевой дороги необходимо пересмотреть, так как он не учитывает генеральный план застройки Украинки, что делает невозможным дальнейшее развитие города. Кроме того, строительство кольцевой дороги нанесет серьезный вред экологии Украинки. «Территория, на которой планируется прохождение дороги, в стратегии города и генеральном плане определена как масштабный проект «Украинка-2», которым предусматривается строительство многоэтажного жилого района, парковой зоны и территории для развития туристической инфраструктуры», - добавила секретарь горсовета.