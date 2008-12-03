К Евро-2012 Харьков подготовит 5 тыс. волонтеров

К прийому участников и гостей чемпионата Европы по футболу 2012 года Харьков должен подготовить 5 тыс. волонтеров, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Подготовка волонтеров, по словам начальника управления горсовета по делам семьи и молодежи Андрея ХИЖНЯКА, будет вестись на базе Городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи «Довира». Предусматривается, что курс подготовки будет длиться один академический год.

К учёбы планируют привлечь 100-150 преподавателей лучших харьковских вузов, потому что волонтеры должны овладеть на разговорном уровне 3 языками - английским, немецким и французким. Кроме этого, они должны получить навыки предоставления медицинской помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях.