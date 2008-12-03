Кабмин ограничил срок подготовки проектов, финансируемых МФО -1 год

Кабинет министров принял решение о 12-месячном ограничении сроков подготовки проектов, реализацию которых планируется осуществлять с использованием средств международных финансовых организаций (ранее этот срок мог составлять 28-30 мес).

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление №1027 «О порядке инициации, подготовки и реализации проектов экономического и социального развития Украины, которые поддерживаются международными финансовыми организациями» принято на заседании Кабмина 26 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, введение в действие этого постановления отвечает неотложным потребностям как МФО, так и Украины в обеспечении эффективного привлечения и использования инвестиционных ресурсов для развития и даст новый толчок для развития плодотворного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сообщил, что в контексте развития и углубления двустороннего сотрудничества Украина предлагает ВБ рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки со стороны банка в сфере энергетики и энергосбережения, развития транспортной инфраструктуры, в частности улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Киев-Чернигов-Новые Яриловичи; Кипти-Глухов-Бачивск; Киев-Харьков-Довжанский; Киев-Луганск-Изварино; Киев-Чоп; Киев-Ковель-Ягодин; Харьков-Щербаковка; строительство и капитальный ремонт дорог: Харьков-Красноград-Перещепино-Новомосковск; Днепропетровск-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка; строительство и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, которые соединяют пункты пропуска через государственную границу с городами Украины, в которых предусматривается проведение мероприятий финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.

По данным Минэкономики, Украина инициирует и готовит 4 инвестиционных проектов развития инфраструктуры, что позволит привлечь дополнительные ресурсы в сферу энергетики и транспорта на общую сумму около 1,4 млрд. долларов США.

Украина рассчитывает на проведение переговоров с ВБ и утверждение Советом директоров банка до 30 июня 2009 года следующих проектов: «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения»; «Реабилитация гидроэлектростанций»; «Реабилитация и развитие системы электроснабжения г. Киева»; «Повышение пропускной способности железнодорожного направления Знаменка-Джанкой».

В 2008 году портфель проектов ВБ, которые находятся на всех стадиях проектного цикла (инициация, подготовки и реализации) достиг почти 3,5 млрд. долларов США. В активной фазе реализации находилось 9 инвестиционных проектов на сумму 817,517 млн. долл. США, а также 1 системный проект «Вторая ссуда на политику развития».

В сентябре-октябре текущего года приняты законы о ратификации соглашений по трем инвестиционным проектам при поддержке средств ВБ, что позволяет начать реализацию 2 инфраструктурных и 1 институционного проектов на общую сумму 390 млн. долл.

Напомним, что Совет директоров Всемирного банка 23 декабря планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития, средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета.