По Днепропетровщине пройдёт платный автобан ”Европа-Азия”

В 2009 году в Днепропетровской области будет создан проект платного автобана в рамках международного транспортного коридора "Европа-Азия". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Длина автобана по территории региона составляет 260 км. К строительным работам планируется привлечь подрядные организации Днепропетровской области.

Проект рассчитан на привлечение крупных инвестиций, сумма которых уточняется. В данный момент завершается разработка технико-экономического обоснования для участка транснационального транспортного коридора и необходимой дорожной инфраструктуры.

Строительство автобана включено в программу подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Это позволит в кратчайшие сроки получить тот результат, который ожидается по транспортным развязкам к Евро-2012.