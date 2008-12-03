Мэр Донецка: государство не даёт деньги на подготовку к Евро-2009

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призывает "не идеализировать" подготовку к чемпионату Европы по футболу среди юношей 2009 года (Евро-2009), поскольку государство не оказывает проекту финансовой поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 2 декабря в Донецке на презентации маркетинговой программы чемпионата, матчи которого пройдут в Донецке и Мариуполе.

"Я хотел бы, чтобы мы не идеализировали подготовку к Евро-2009. Потому что когда в этом году в Донецке проходил турнир имени Банникова, и если бы мы не привезли туда школьников, не привезли туда организованно людей, то пустые бы трибуны были", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он высказал опасения, что подобная ситуация может сложится "и на молодежном чемпионате".

"Я хотел бы, чтобы это было учтено и записано, за счет чего. На сегодняшний день из госбюджета ни копейки на этот чемпионат не предусмотрено. По самым скромным подсчетам, мы уже затратили на подготовку около 10 млн. грн. И еще для того, чтобы привести в порядок места, где будут жить футболисты, футбольную базу, где будут проходить соревнования, подходы, подъезды, транспорт и так далее – это тоже выльется в кругленькую сумму", - подчеркнул мэр Донецка.

Он высказал предложение авторам маркетинговой программы "заложить резервы по поводу участия школьников, молодежи, болельщиков, которые были бы для массовки и так далее".

Кроме того, по убеждению мэра, если цена на билеты на матчи Евро-2009 составят от 20 до 80 грн., как заложено в маркетинговой программе, "тогда необходимо звать бизнес сюда и на партнерских отношениях решать вопрос, чтобы каждый, у которого к этому сердце лежит, у которого душа лежит, выкупил определенный спонсорский пакет".

"Я хотел бы, чтобы мы все вместе подготовили предложения и донесли конкретно и до УЕФА, и до Федерации футбола Украины, чтобы не получилось как на турнире им. Банникова – все взаймы, и только через определенное количество времени расплата. Так не бывает", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.