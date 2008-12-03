Талисманом Евро-2009 станут три фигурки шахтеров - ”донбасики”

Талисманом чемпионата Европы по футболу среди юношей (Евро-2009), матчи которого пройдут в Донецке и Мариуполе, станут три фигурки шахтеров, которым дали имя "донбасики".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке на презентации маркетинговой программы Евро-2009 сообщил генеральный директор компании "Украина футбол интернешнл" Олег ШКРЕБА.

"Особым в вопросах маркетинговой программы является талисман Евро-2009 - "донбасики", который изобретен в Донецке. По нашему мнению и по мнению специалистов УЕФА, это очень оригинальное и новое решение в вопросах выбора талисмана", - сказал О.ШКРЕБА.

Изображение талисмана было продемонстрировано участникам презентации. Талисман представляет собой три обнявшиеся фигурки, стилизованные под шахтеров (с лампочками-"коногонками" на голове).

По словам О.ШКРЕБЫ, название у талисмана "прекрасное, солнечное".

"Сама форма и сама идея позволяют уже сейчас заявить, что, наверное, это будет очень востребованный и очень коммерчески успешный талисман, который будет пользоваться популярностью у зрителей", - заключил он.