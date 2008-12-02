Инвестора строительства стадиона во Львове определят за неделю

Конкурсная комиссия Львовского городского совета по определению инвестора для обеспечения строительства стадиона к Евро-2012 сегодня приступила к рассмотрению коммерческих предложений, предоставленных участниками конкурса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

Комиссия решила, что для принятия окончательного рекомендательного вывода она будет изучать конкурсные предложения в течение недели, а также, в случае необходимости, будет вызывать представителей компаний, которые приняли участие в конкурсе, для уточнения поданной информации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 декабря, состоялась процедура открытия конвертов с предложениями в рамках проведения конкурса относительно определения инвестора для обеспечения строительства стадиона во Львове. После открытия конвертов члены комиссии решили сделать прерву в заседании до 12 часов 2 декабря для описания документов, которые содержались в конвертах.