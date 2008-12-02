Адвокаат говорит, что смотрины Тимощука в Германии - выдумка

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокаат заявил, что информация немецких СМИ о прохождении медосмотра Анатолием Тимощуком в "Баварии" и встреча с руководителями немецкого клуба - это выдумка немецких СМИ.

"Нет фотографий - нет доказательств. Они написали, что он проходил медобследование. Я не верю этому! Медобследование не делается без согласия клуба, который владеет правами на игрока. Немцы в "Зенит", насколько мне известно, ничего не присылали. Думаю, то, что написала немецкая пресса, - неправда", - заявил Адвокаат в интервью изданию "Советский спорт".

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