Самолет с греческим «Олимпиакосом» не смог приземлиться в Харькове

Самолет с командой греческого футбольного клуба «Олимпиакос» из-за густого тумана сегодня не смог приземлиться в Харьковском аэропорту.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, в данное время видимость в районе городского аэропорта составляет около 800 метров, тогда как нормой является 1000-1200 метров.

Вместо ожидаемого прилета в Харьков в 11.00, самолет из Афин о 11.43 приземлился в международном аэропорту “Борисполь” в Киевской области.

В Донецке, аэропорт которого мог бы выступить запасным для приема самолетов, прибывающих в Харьков, сегодня также сложные погодные условия.

Ожидается, что погодные условия улучшатся, и во второй половине дня Харьковский аэропорт сможет принимать самолеты, сообщил собеседник агентства.

Справка УНИАН. Матч группового турнира Кубка УЕФА между «Олимпиакосом» и харьковским «Металлистом» должен состояться в среду, 3 декабря, на стадионе «Металлист» в Харькове.

На сегодня на 17.00 запланирована пресс-конференция главного тренера «Олимпиакоса» в Харькове, а также открытая тренировка греческой команды (19.00).