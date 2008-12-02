На подготовку дорог к ЧЕ-12 в 2009 г. планируется вложить 8,8 млрд.грн.

В 2009 году в дорожную отрасль Украины в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012 планируется вложить 8,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

По его словам, планируется, что из этой суммы из госбюджета поступит 3,21 млрд. грн., из других источников – 5,6 млрд. грн. Всего планируется построить, реконструировать и провести капремонт на 1017 км автодорог в 2009 г., отметил В.ГУРЖОС.

В целом, по его данным, на всю программу подготовки дорожной отрасли к Евро-2012 необходимо 42,7 млрд. грн., из них 15,78 млрд. грн. бюджетных средств, в том числе с привлечением кредитных средств в сумме 12,9 млрд. грн. Средства инвесторов на концессионных условиях – 13,98 млрд. грн.

В частности, в рамках подготовки к чемпионату необходимо построить 301 км новых дорог, реконструировать 80 км существующих и отремонтировать 4206 км дорог.

Как отметил В.ГУРЖОС, при этом только 2 дороги строятся под проведение Евро-2012 – Львов-Краковец и Большая окружная вокруг Киева, остальные дороги строятся не столько к чемпионату, сколько для улучшения транспортного сообщения.

Напомним, постановлением Кабмина от 16 октября №937 в 2009 г. предусмотрено финансирование дорожной отрасти по подготовке к Евро-2012 в размере 3,22 млрд. грн.

На 2008 г. в рамках подготовки к Евро-2012 запланировано выполнить дорожных работ на сумму 2,458 млрд. грн. из Госбюджета.