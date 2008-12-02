Аэровокзал львовского аэропорта спроектирует украинская компания

Проектировать аэровокзал львовского аэропорта ко Евро-2012 будет украинская компания с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, 1 декабря в помещении аэропорта «Львов» состоялось заседание тендерного комитета по закупке работ по изготовлению проектной документации на строительство аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» за средства государственного бюджета. В открытом заседании тендерного комитета приняли участие представители Львовской ОГА, Львовского городского совета и Министерства транспорта и связи.

Как сообщил журналистам национальный координатор по подготовке аэропортов к Евро-2012 Кирилл ПОЛИЩУК, во время заседания состоялось окончательное рассмотрение предложений четырех компаний из семи участников, которые прошли квалификационный отбор и были допущены к процедуре оценивания тендерных предложений. Из четырех претендентов две компании являются резидентами Украины, две другие - из Чешской Республики и Хорватии.

«По результатам оценивания, победителем была признана украинская компания с иностранными инвестициями «Тебодин Украина», которая предоставила наиболее привлекательные предложения по стоимости, срокам выполнения работ (до 6 месяцев), имеющая практический опыт внедрения аналогичных проектов. Руководство аэропорта «Львов» и общественность города надеются на плодотворное результативное сотрудничество с победителем, надлежащую реализацию программы подготовки к финальной части Евро-2012», - отметил К.ПОЛИЩУК.