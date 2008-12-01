Во Львове открыли конверты с предложениями по стадиону

Сегодня, 1 декабря, состоялась процедура открытия конвертов с предложениями в рамках проведения конкурса по определению инвестора для обеспечения строительства стадиона во Львове. После открытия конвертов члены конкурсной комиссии приняли решение сделать перерыв в заседании до 12 часов 2 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

За это время будет осуществлено описание документов, которые содержались в конвертах и завтра конкурсная комиссия соберется, чтобы рассмотреть непосредственно конкурсные предложения.

Конкурсная комиссия приняла решение обратиться к соответствующим органам УМВДУ и СБУ во Львовской области с целью проверки компаний, которые приняли участие в конкурсе.

Напомним, что до 20 ноября включительно длился конкурс по определению инвестора для обеспечения строительства стадиона во Львове. На конкурс было предоставлено 6 предложений от таких компаний, как ОАО "Галбуд", ОАО "проектно-строительное предприятие "Азовинтекс", ООО "Едитепе-Украина", ООО "De.Be.Co", ООО "Хока-Украина" и Консорциум компаний FTF Architectes, Groupe Vinci Construction, George Washington Financial Corporation.