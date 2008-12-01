УЕФА снизила риски строительства стадиона во Львове

Эксперты УЕФА снизили риск строительства стадиона во Львове с «высокого» (оранжевого) до «умеренного» (желтого). Такими являются результаты отчета Департамента «ЕВРО 2012» городского совета инспекции УЕФА, что состоялся 27 ноября в Киеве, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Львовского горсовета.

По словам директора Департамента «ЕВРО 2012» Олега ЗАСАДНОГО, эксперты УЕФА положительно отреагировали на сообщение о начале строительства стадиона, подписания соглашения с генподрядчиком «Азовинтексом», а также создание «Дирекции по строительству стадиона», которая будет выполнять функции службы заказчика.

Он прибавил, что именно эта проделанная работа стала причиной решения УЕФА уменьшить риски строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.