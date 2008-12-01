«Укравтодор» хочет привлечь Китай к проекту кольцевой вокруг Киева

«Укравтодор» рассчитывает на инвестиции Китайского банка реконструкции и развития для строительства участка Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сегодня на заседании относительно строительства автодорог при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы ведем разговор с международными финансовыми организациями. Недавно делегация Кабмина была в Китае, у нас есть принципиальная договоренность, и сейчас мы ожидаем приезда к нам для подписания всех необходимых документов делегации Китая и Китайского банка реконструкции и развития с самой мощной компанией Китая - China Road and Bridge Corp. для ведения разговора о строительстве этого участка», - отметил он.

По словам В.ГУРЖОСА, параллельно идут переговоры о строительстве этого участка с крупнейшими французскими компаниями, «с которыми у нас в 2005 году были подписаны соответствующие соглашения», и с другими компаниями.

Он отметил, что в ценах 2008 года строительство первого участка Большой кольцевой дороги, о котором идет речь, составит не менее 25 млрд. грн.

Как напомнил В.ГУРЖОС, проект состоит из трех стадий. Первый участок строительства, о котором идет речь, - это строительство участка от дороги Киев-Луганск-Изварино с переходом через реку Днепр, строительством мостового перехода и выходом на дорогу Киев-Харьков и далее на Бровары. В частности, на данном участке предусмотрено строительство мостового перехода длиной 5 км и 25,7 км дороги с подходами, два вспомогательных моста и шесть путепроводов.

Справка УНИАН. Кабинет министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. №326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Предпроектные предложения по строительству автомобильной дороги вокруг Киева предусматривают длину дороги в 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (в ширину от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева.

Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Проектом запланировано строительство около 150 искусственных инженерных сооружений – мостов, эстакад, подземных переходов. Вокруг автострады планируется сооружение логистических комплексов, гостиниц и других объектов.