Города-побратимы поддерживают Харьков в борьбе за Евро-2012

Представители Харькова, Нюрнберга, Познани и Ганновера 28 ноября официально подписали Декларацию о поддержке города Харькова как места проведения матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, Ганновер и Нюрнберг также засвидетельствовали готовность передать харьковчанам собственный опыт проведения Чемпионата мира по футболу 2006 года.

Кроме этого, хозяева ЧМ-2006 (Нюрнберг, ФРГ) и Евро-2008 (Инсбрук, Австрия), обратили внимание, что особенную ценность имеют не только подготовительный этап и непосредственно игры, но и период после соревнований. Так, по их словам, количество туристов, которые приезжают в Нюрнберг, возросло во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу и не уменьшается доныне.

Начальник бюро обербургомистра Нюрнберга Петер МУРРМАНН также отметил, что деньги, вложенные в подготовку и рекламу, окупаются и работают и после чемпионата. В ходе рабочей встречи с харьковской делегацией он сообщил, что проведенные в Нюрнберге научные исследования об экономическом влиянии чемпионата до 2015 года показали чистую прибыль в 215 млн.євро для их города, и пожелал Харькову так же удачно отработать потраченные деньги.