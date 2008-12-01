Львов убеждает УЕФА, что до конца 2010 г. построит стадион

Директор Департамента «ЕВРО 2012» Львовского горсовета Олег ЗАСАДНЫЙ и руководители ОАО «Азовинтекс», генподрядчика строительства стадиона к Евро-2012 во Львове, 27 ноября представили экспертам УЕФА ход реализации строительства сопортивной арены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, было отмечено подписание 11 ноября с генподрядчиком компанией «Азовинтекс» соглашения на строительство стадиона и начало строительных работ 17 ноября.

Руководители «Азовинтекса», со своей стороны, предоставили экспертам УЕФА всю необходимую справочную информацию и документацию о своем предприятии, ответили на вопросы о его опыте и строительных мощностях.

Представителям УЕФА также представили руководителя вновь созданной «Дирекции по строительству стадиона во Львове» Виталия СУЛИМУ.

Согласно с представленными УЕФА графиками строительства, до конца 2008 года на участке должны выполняться земляные работы, подрезка деревьев, установление временных инфраструктурных коммуникаций. В феврале следующего года начнутся работы по закладке фундамента стадиона.

В отчете подтверждено, что стадион будет построен до конца 2010 года. Стоимость строительства составляет 609 млн. грн.