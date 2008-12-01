Бавария отложила покупку Тимощука

Переход капитана питерского "Зенита" Анатолия Тимощука в мюнхенскую "Баварию" отложен. В минувшие выходные Тимощук встретился с руководством немецкого клуба, и на этой встрече было решено, что полузащитник перейдет в "Баварию" летом 2009 года, а в ближайшие несколько месяцев будет играть за "Зенит", пишет издание "Спорт-Экспресс".

Тимощук обсуждал свой будущий переход в Мюнхене с председателем правления "Баварии" Карлом-Хайнцем Румменигге, его заместителем Ули Хенессом и членом правления клуба Карлом Хопфнером. 1 декабря полузащитник должен вернуться в расположение "Зенита".

По информации немецкой газеты Bild am Sonntag, ориентировочная стоимость трансфера Тимощука - 15 миллионов евро.

Лента.ру