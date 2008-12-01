Результаты 17 тура Чемпионата Украины по футболу

14:16, 01 декабря 2008
Футбол 2012
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Лидеры чемпионата в ударе

На прошлых выходных состоялись 3 матча 17 тура Чемпионата Украины по футболу.

Динамо - Днепр 2:1 (Диакате 80, Чернат 89 - Русол 91) 

Шахтер - Карпаты 1:0 (Гладкий 67)

Таврия - Металлист 0:1 (Фомин 66)

Результаты остальных матчей:

Заря - Ворскла 0:2 (Маркоски 20, Кравченко 73)

ФК Львов - Ильичевец 2:1 (Б.Баранец 44, Ващук 90 пен. - Иващенко 74)

Кривбасс - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90)

ФК Харьков - Металлург З 0:2 (Перишич 12, Вернидуб 22)

Черноморец - Металлург Д 2:1 (Косырин 35, Левига 55 - Фернандеш 10 пен.)

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