Результаты 17 тура Чемпионата Украины по футболу

Лидеры чемпионата в ударе

На прошлых выходных состоялись 3 матча 17 тура Чемпионата Украины по футболу. Динамо - Днепр 2:1 (Диакате 80, Чернат 89 - Русол 91) Шахтер - Карпаты 1:0 (Гладкий 67) Таврия - Металлист 0:1 (Фомин 66) Результаты остальных матчей: Заря - Ворскла 0:2 (Маркоски 20, Кравченко 73) ФК Львов - Ильичевец 2:1 (Б.Баранец 44, Ващук 90 пен. - Иващенко 74) Кривбасс - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90) ФК Харьков - Металлург З 0:2 (Перишич 12, Вернидуб 22) Черноморец - Металлург Д 2:1 (Косырин 35, Левига 55 - Фернандеш 10 пен.)

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