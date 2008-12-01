«Укравтодор» в 2009 г. хочет получить из бюджета 20 млрд. грн.

«Укравтодор» рассчитывает на финансирование автодорог в Государственном бюджете на 2009 г. в размере около 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сегодня после заседания относительно строительства автодорог при участии премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«В общем, это сумма в пределах 20 млрд. грн., а что будет в реальности - будет решать Верховная Рада», - отметил он.

По словам В.ГУРЖОСА, в частности, эту сумму планируется направить на обслуживание внешней задолженности «Укравтодора», на текущий ремонт и эксплуатацию и на развитие сети дорог в 2009 году.

В частности, по данным В.ГУРЖОСА, на обслуживание внешних долгов в 2009 году «Укравтодор» направит 2,7 млрд. грн. против 1,6 млрд. грн., направленных на эти цели в текущем году. При этом В.ГУРЖОС отметил, что всю сумму по обслуживанию внешних долгов в этом году «Укравтодор» уже выплатил.

Он также отметил, что сумма необходимых инвестиций на следующий год пока рассматривается. По его словам, в 2008 году «Укравтодор» так и не смог привлечь 800 млн. грн. кредита ЕБРР под госгарантии из-за двух причин. «В законе о Госбюджете были ошибки, поскольку «Укравтодор» забыли исключить из перечня центральных органов власти, которым запрещено привлекать кредиты под госгарантии. Кроме того, «Укравтодору» было поручено дать встречные гарантии, хотя он как центральный орган власти не может этого делать», - отметил В.ГУРЖОС.

По его словам, пока решались эти вопросы, наступил финансовый кризис, и средства так и не удалось привлечь.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития не нашел возможности предоставить кредиты “Укравтодору” (150 млн. долл.)

“ЕБРР отказался, он сказал, что на сегодня нет возможности дать этот кредит, у них нет ресурсов сегодня. Они не могут дать, они могут дать только в начале следующего года”, - сказал в конце сентября министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.