В УЕФА надеются, что Евро-2012 установит новые рекорды

В УЕФА надеются, что во время Евро-2012 будут установлены новые рекорды по всем показателям турнира – спортивным, финансовым, телекоммуникационным и тому подобное.

Как передает сайт, такое мнение выразил председатель комитета УЕФА из турниров для сборных Жилберту МАДАИЛ, комментируя высокие достижения Евро-2008.

“Мы увидели футбол очень высокого качества (на Евро-2008 - УНИАН), а с точки зрения организации и логистики все прошло очень хорошо. Если посмотреть на финансовые и спортивные аспекты, то до 2000-го года прогресс шел линейно, тогда как в 2004 состоялся резкий прыжок, а 2008-го – еще один. Мы можем надеяться, что в 2012 году будет установлена новая планка”, - цитирует Ж.Мадаила uefa.com.

Справка УНИАН. В организации и проведении проведении Евро-2008 приняли участие свыше 5 тыс. волонтеров из 75 стран мира, в том числе из Коста-Рики, Того, Уганды, Индонезии, Непалу и тому подобное.

Турнир 2008-го года называют “экологически чистым”, поскольку 80% болельщиков пользовались услугами общественного транспорта, а именно электричек, при переездах на большие расстояния и 60% - на близких.

Кроме этого, официальный сайт Евро-2008 зарегистрировал рекордное количество посетителей, которые с момента запуска euro2008.com в феврале 2008 года пересмотрели сверх миллиарда страниц.