Алиев повторяет: судья - козел!

Получив красную карточку за толчок судьи Хамера, хав "Динамо" Александр Алиев стал антигероем проигранного матча с "Арсеналом"

Сейчас страсти немного утихли, журналисты попытались выяснить, каково отношение самого футболиста к произошедшему

— Сейчас не считаешь, что погорячился? Как вообще настроение?

— Настроение просто отличное, чего бы ему таким не быть? Это же футбол, что сделаешь! Что мне теперь постоянно думать об этом? Игру сыграли, проиграли. А по поводу моего удаления...То, как арбитр судил, я могу сказать, что так в Европе и в Лиге Чемпионов не судят.

— И все же твои партнеры Богуш, Несмачный считают, что ты был неправ, твой проступок осуждают эксперты. Как реагируешь на критику?

— Пускай себе осуждают, я не обращаю на это внимания. Мне какая разница? Главное, что я сам для себя знаю, что ни в чем не виноват! Что тут такого вообще? Я просто дотронулся до судьи, даже не отодвигал его. Хотел пробить побыстрее, потому что вратарь вышел за линию ворот, и был хороший момент, чтобы забить. Но арбитр посчитал нужным меня удалить... Пускай это будет на его совести! Мнения всяких там "экспертов" или тех, кто меня осуждает, меня не интересуют.

— Ты как-то нелестно выразился о судье матча. Не жалеешь о сказанном?

— Да я и сейчас его назову так же: "козел"! Я прав! А от своих слов никогда не отказывался, и сейчас отказываться не буду. Так что я не жалею об этом, и не считаю, что погорячился.

— Ты уже знаешь, сколько матчей в еврокубках придется "отсидеть"? Что думаешь о возможном штрафе? Игорь Суркис заявил, что за такое надо штрафовать...

— По строгости возможной дисквалификации еще ничего не ясно, но я могу гарантировать, что никакого штрафа не будет! Это 100%. А чего вообще подняли вопрос о штрафе? Я не понимаю: ну получил я красную карточку, так что теперь, штрафовать меня за это?”

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