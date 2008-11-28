Донецкая милиция и полиция Катовице договорились сотрудничать

Представители Главного управления МВД Украины в Донецкой области и Воеводской полиции г. Катовице (Польша) подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по борьбе с преступностью при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, визит польских полицейских в Донецк длился почти неделю, за время которого было проведено несколько рабочих заседаний.

Польские коллеги презентовали свой регион и поделились наработанным опытом в подготовке к Евро-2012. В свою очередь, донецкие милиционеры продемонстрировали навыки обеспечения общественной безопасности во время проведения футбольных матчей в реальной обстановке - во время матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Базель". Гости также посетили строящийся стадион "Донбасс-Арена".

Как заявил по итогам визита комендант Воеводской комендатуры полиции г. Катовице Дариуш БЕЛЬ, "работой донецких коллег мы удовлетворены".

"К Украине и Польше сегодня привлечено большое внимание в связи с подготовкой к Евро-2012. Поэтому целесообразно укрепить наше сотрудничество и объединиться на дальнейших этапах подготовки", - отметил Д. БЕЛЬ.