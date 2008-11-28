Польша определяет, чьи руки проведут жеребьевку матчей Евро

Первый президент независимой, после свержения коммунистического режима, Польши Лех ВАЛЕНСА может стать непосредственным исполнителем процедуры жеребьевки соперников группового этапа матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет издание "Przegl№d Sportowy".

Кроме Л.ВАЛЕНСЫ, голосовать соперников могут новоизбранный глава Польской федерации Футбола (PZPN) Гжегож ЛЯТО и известный польский футболист, спортивный деятель и один из претендентов на должность главы PZPN во время выборов в ноябре 2008 года Збигнев БОНЕК.

По данным издания, несколько дней назад в Варшаве находилась делегация УЕФА, которая выбирала место для проведения жеребьевки матчей Евро-2012. Вероятнее всего, что церемония состоится в Национальном театре польской столицы, но окончательное решение будет объявлено 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, по решению УЕФА в Варшаве должны состояться церемонии жеребьевки соперников группового этапа Евро-2012 и матч-открытие. Финальный матч и церемония закрытия турнира должны пройти на НСК “Олимпийский” в Киеве.

Лех ВАЛЕНСА, діяльність якого на чолі польської профспілки «Солідарність» фактично привела до повалення комуністичного режиму в Польщі, був президентом країни з 1990 до 1995 роки. У 1983 році він отримав нобелівську премію миру.

Лех ВАЛЕНСА, деятельность которого во главе польского профсоюза «Солидарность» фактически привела к свержению коммунистического режима в Польше, был президентом страны с 1990 к 1995 годы. В 1983 году он получил нобелевскую премию мира.