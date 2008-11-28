Построить стадион к Евро-2012 в Варшаве хотят 8 консорциумов

8 консорциумов фирм подали заявки на строительство Национального стадиона в Варшаве, который, по предварительным оценкам, может стоить 445 млн. долларов и должен быть введен в эксплуатацию летом 2011 года.

Об этом сообщает компания PL2012, которая координирует подготовку Польши к Евро-2012.

Прием заявок для участия в тендере завершился 27 ноября.

Заявки подали:

1. Max Boegl Polska Sp. z o.o., Max Boegl Bauunternehmung GmbH&Co. KG, Budimex Dromex S.A.

2. Eiffage Budownictwo MITEX SA, Strabag sp. z o.o., Baugesellschaft Walter Hellmich GMBH

3. China Metallurgical Group Corporation, Mostostal-Export S.A.

4. Dragados S.A., Dragados S.A. Oddziaі w Polsce5.

5. Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GMBH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A., PBG SA

6. Przedsiкbiorstwo Robуt Inїynieryjnych „POL -AQUA” S.A., J&P AVAX, Mostostal-Warszawa

7. John Sisk & Son Ltd., Henpol Sp. z o.o.

8. MSF Moniz da Maia, Serra &Fortunato Empreiteiros SA, MSF-Polska sp. z o.o., Sociedade de construcao, Soares da Costa SA, FDO Construcoes, Alexandre Barbosa Borges SA, ABB-FDO Polska Sp. z o.o., MARTIFER.

Как сообщал УНИАН, тендер по строительству Национального стадиона состоится в 2 этапа.

Сначала до конца года тендерная комиссия проверит способность фирм, которые подадут заявки, выполнить проектное задание.

Претенденты должны заплатить залог в размере близкого 5,5 млн. долларов, подтвердить возможность получения кредита почти на 45 млн. долларов и доказать, что имеют опыт сооружения крытых стадионов как минимум на 30 тысяч мест.

В январе фирмы, которые пройдут первый этап, подадут свои финансовые предложения.

Главным критерием при выборе претендента для комиссии станет цена строительства.

Победителя тендера планируют объявить в конце марта - начале апреля следующего года, после чего сразу начнется второй этап строительства стадиона.

Справка УНИАН. Национальный стадион на 55 тысяч зрителей будет построен на месте старого стадиона, который последние годы был одним из самых известных дешевых рынков столицы Польши, который назывался «Стадионом».

На данном этапе строители проводят демонтаж старого стадиона и подготовительные работы для строительства нового.

Этот подготовительный этап планируется завершить до 13 апреля 2009 года.