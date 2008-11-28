Васюник обещает в полной мере финансировать реконструкцию аэропортов

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заверяет, что правительство, несмотря на финансовый кризис, выполнит все обязательства по финансированию реконструкции аэропортов в рамках подготовки к проведению в 2012 году чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом И.ВАСЮНИК заявил сегодня на совещании по вопросам подготовки аэропортов к проведению Евро-2012 с участием экспертов УЕФА и директоров аэропортов.

“Правительство гарантирует полное финансирование Государственной целевой программы, несмотря на финансовый кризис. Правительство выполнит все финансовые обязательства по реконструкции аэропортов, в частности, взлетно-посадочных полос”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер также сообщил, что правительство выполнило нынешние финансовые обязательства по подготовке аэропортов к турниру. И.ВАСЮНИК напомнил, что в бюджете на 2008 год предусмотрено до 1 млрд. грн. на финансирование различного типа работ в аэропортах Украины. В целом, в соответствии с Государственной целевой программой подготовки страны к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, предусматривается направить на аэропорты свыше 2,740 млрд. грн. и еще более 5 млрд. - частных инвестиций.

“Правительство осознает, что подготовка аэропортов, в частности терминалов, невозможна без участия частных инвесторов. Поєтому Кабинет министров очертил сферы ответственности государства и бизнеса. А в декабре должны быть определены частные партнеры, которые будут строить терминалы в Донецке и Одессе”, - сообщил И.ВАСЮНИК.

В то же время вице-премьер выразил уверенность, что новая сформированная команда способна реализовать программу Евро-2012.

Эксперт УЕФА Питер ХЕМПСОН в свою очередь заявил, что до мая следующего года Союз европейских футбольных ассоциаций ожидает начала физических строительных работ во всех аэропортах Украины.

Эксперты УЕФА также сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций составит рейтинг всех аэропортов Украины и Польши, чтобы окончательно определиться с городами проведения футбольного чемпионата.