КГГА введет отдельный день для проектов гостиниц Евро-2012

Киевская городская государственная администрация введет отдельный день для рассмотрения проектов гостиниц к Евро-2012 и предоставления необходимых разрешений на строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение руководителям управлений и служб дал первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на заседании рабочей группы по подготовке Киева до Евро-2012.

«Я требую от всех руководителей назначить специальный день для приема инвесторов и владельцев гостиниц, чтобы работали все специалисты в одном кабинете и решали вопросы, связанные с гостиницами», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в такой день должны работать все сотрудники, от которых зависит предоставление разрешений на строительство.

В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО обратил внимание на недопущение возможных спекуляций на теме Евро-2012.

«Чтобы кто-то не захотел прихватить земли, еще чего-то, прикрываясь строительством гостиницы», - сказал он. А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что при наличии обоснованных замечаний к инвестору рабочая группа ему будет отказывать.

Как сообщал УНИАН, в КГГА создана рабочая группа по решению вопросов подготовки и проведения Евро-2012 в Киеве, в состав которой входят руководители управлений и служб, которые предоставляют разрешения на строительство.

На сегодняшнем заседании рабочей группы также присутствовали инвесторы и владельцы строительства гостиниц к Евро-2012.