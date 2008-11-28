Фельдман считает, что у Харькова есть шанс принять матчи Евро-2012

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ) считает, что у Харькова есть шанс принять основные матчи Евро-2012.

В комментарии, переданном агентству УНИАН пресс-службой депутата, говорится, что из официального ответа Кабинета министров Украины на обращение А.ФЕЛЬДМАНА и депутатского объединения «За Харьков!» относительно изменения статуса Харькова с «резервного» на «основной» город чемпионата ледует, что у Харькова есть реальный шанс принять основные матчи Евро-2012, а само разделение на «резервные» и «основные» города является условным.

«В соответствии с письмом ФФУ № 2446 от 10.10.2008, согласно заявления Исполкома УЕФА по результатам заседания 25-26 сентября 2008, на данное время ни один из городов (независимо от разделения на основные и резервные) не считается официальным местом проведения Евро-2012, за исключением двух столиц – Киева и Варшавы. Окончательный отбор городов проведения чемпионата будет основываться исключительно на собственной технической оценке УЕФА способности городов полностью удовлетворить все потребности турнира. Окончательное решение по данному вопросу будет принято Исполкомом УЕФА 15 мая 2009 после анализа состояния проектов», - цитирует пресс-служба официальный ответ депутату.

Как сообщалось, А.ФЕЛЬДМАН и депутатское объединение «За Харьков!» обратились к премьер-министру Украины, министру по делам семьи, молодежи и спорта, а также главе Национального агентства по подготовке к Евро-2012 с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Харькову статуса основного города для проведения Евро-2012 в Украине.

К основным принимающим городам Евро-2012 в Украине отнесены Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов, к резервным - Харьков и Одесса. Функционеры УЕФА неоднократно обращали внимание на различную степень готовности этих городов к приему Евро-2012.