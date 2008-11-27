Минтранс представил проект транспортной концепции Львова

Министерство транспорта и связи Украины представило проект концепции транспортного обеспечения финальной части Чемпионата Европы из футбола 2012 года во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

На основе этого документу будет разработана концепция и модели обслуживания Евро-2012 за видами магистрального транспорта и городским общественным транспортом в каждом из принимающих мост. При этом, принципы организации транспортного обслуживания, установления формы оплаты за пользование городским транспортом и взаиморасчеты между разными видами транспорта должны быть созданные на единственной основе.

В частности, в рамках концепции будет разработана маршрутная сеть общественного транспорта и определен генеральный перевозчик к Евро-2012. Документом будет определяться единственная система дорожных знаков для управления дорожным движением и движением пешеходов, а также единственная система принципов того, что паркует и взаимодействия с общественным транспортом та координация услуг общественного транспорта в ночное время.

Концепция будет определять порядок оплаты транспортных услуг через введение единственного билета в рамках Евро-2012.

Как сообщил, начальник управления администрирования, строительства и развития инфраструктуры Олег Вилюра, концепция будет определять стратегию финансирования развития транспортной системы Львова, стимулировать приобретения необходимого нового подвижного состава электротранспорта, а также внедрения системы управления транспортными и пешеходными потоками в городе.

По его словам, представленная Министерством транспортная концепция еще нуждается в доработке в части ее адаптации к особенностям транспортной системы Львова.

До 7 декабря городской Департамент ЕВРО 2012 предоставит предложения в Кабмин относительно корегування предложенной транспортной системы.

Транспортная концепция Львова должна быть утвержденная Кабинетом министров и до 10 июня 2009 года представлена УЕФА.