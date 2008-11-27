Львов приглашает инвесторов к проекту «Евроколеи»

Львовский городской совет приглашает инвесторов для участия в разработке технико-экономического обоснования проекта «Евроколеи».

Как сообщили УНИАН в прес-службе горсовета, на сегодня проработано привлечение средств от голландского правительства в сумме 133 тыс. евро, но для подписания соглашения о разработке концепции необходимо еще участие инвестора.

Вложенные средства дадут возможность инвестору получить пакет акций или возможность участия в консорциуме проекта. От участия в нем инвестор сможет получать дивиденды, или продать свою частицу другим участникам. Среди них - правительства Польши и Украины, международные финансовые учреждения и частные инвесторы.

Проект «Евроколеи» предусматривает строительство узкой колеи европейского стандарта шириной 1435 мм от границы с Польшей ко Львову. Общая протяжность колеи – около 85 км. Стоимость проекта – свыше 500 млн. евро.

Евроколея обеспечит быструю связь жителей Львова с Европой, которая даст возможность комфортного доїзду туристов к городу и значительно пришвидшить развитие туристической инфраструктуры в регионе.

Напомним, что 3 октября Львов уже достиг согласия о поддержке Еврокомиссией проекта узкой колеи. 15 ноября, «Евроколею» также поддержало руководство секретариата III ПанЕвропейского Транспортного Коридора.