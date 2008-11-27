Харьков намерен использовать опыт Нюрнберга при подготовке к Евро

Харьков, Нюрнберг, Познань и Ганновер намерены подписать четырехстороннее соглашение об использовании опыта городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии городами-побратимами Харьковом и Познанью при подготовке и проведении финала Чемпионата Европы 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Харьковском горсовете, с этой целью харьковская делегация во главе с заместителем городского председателя – директором Департамента по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Виктором ХРИСТОЕВЫМ сегодня отправится с рабочим визитом в город-побратим Нюрнберг.