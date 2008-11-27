Львовяне выбрали себе эмблему к Евро-2012 (фото)
“Голова льва – хозяина города”
В общественном голосовании по определению эмблемы Львова к Евро-2012 приняло участие около 1500 жителей, 588 из которых отдали свои голоса за емблему-победителя.
Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в окончательном голосовании жюри большинством голосов поддержало выбор общества.
Автор эмблемы-победителя, студентка Украинской академии книгопечатания Наталия ЯВОРОВСКАЯ, выполнила эту работу в рамках учебного процесса кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции.
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Конкурс эмблем “Львов-2012” проводился в два этапа. Победителей І-го этапа по итогам рейтингового голосования жюри определило 10 октября - было отобрано 12 наилучших работ, которые и представлялись на общественное голосование во втором этапе. Общественное голосование длилось две недели с 29 октября по 12 ноября. На протяжении этого периода все желающие могли отдать свой голос за потенциальную эмблему в Музее идей Львова и на сайте www.lviv.ua в рубрике «ЕВРО 2012». В целом, участие в голосовании приняли 1498 лиц.
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Компания „Росан-Инвест”, что входит в состав финансово-промышленной группы „Росан”, наградит победителя - автор наилучшей работы получит от группы денежную премию в размере 10 тыс. грн. Согласно условий конкурса предусмотрены вознаграждения для второго и третьего места – 5 тыс. грн. и 3 тыс. грн. соответственно.
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Другие участники, которые попали во второй этап, получат поощрительное вознаграждение в размере 500 грн.
Фото из сайта Львовского горсовета.