Львовяне выбрали себе эмблему к Евро-2012 (фото)

В общественном голосовании по определению эмблемы Львова к Евро-2012 приняло участие около 1500 жителей, 588 из которых отдали свои голоса за емблему-победителя.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в окончательном голосовании жюри большинством голосов поддержало выбор общества.

Автор эмблемы-победителя, студентка Украинской академии книгопечатания Наталия ЯВОРОВСКАЯ, выполнила эту работу в рамках учебного процесса кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции.

Стоит заметить, что все без исключения члены жюри отметили потребность доработки эмблемы профессиональными дизайнерами за авторским присмотром ее разработчиков. Окончательную доработанную эмблему город получит на протяжении месяца.

Конкурс эмблем “Львов-2012” проводился в два этапа. Победителей І-го этапа по итогам рейтингового голосования жюри определило 10 октября - было отобрано 12 наилучших работ, которые и представлялись на общественное голосование во втором этапе. Общественное голосование длилось две недели с 29 октября по 12 ноября. На протяжении этого периода все желающие могли отдать свой голос за потенциальную эмблему в Музее идей Львова и на сайте www.lviv.ua в рубрике «ЕВРО 2012». В целом, участие в голосовании приняли 1498 лиц.

Напомним, что по условиям конкурса, работа, которая наберет наибольшее количество голосов по итогам голосования, получит три дополнительных балла к конкурсной оценке жюри в финальном голосовании.

Компания „Росан-Инвест”, что входит в состав финансово-промышленной группы „Росан”, наградит победителя - автор наилучшей работы получит от группы денежную премию в размере 10 тыс. грн. Согласно условий конкурса предусмотрены вознаграждения для второго и третьего места – 5 тыс. грн. и 3 тыс. грн. соответственно.

За результатами голосования жюри второе место заняла работа №8, третье место разделили между собой работы №3 но №10.

Другие участники, которые попали во второй этап, получат поощрительное вознаграждение в размере 500 грн.

Фото из сайта Львовского горсовета.