Во Львове рекордными темпами готовят аэропорт к Евро-2012

На сегодня темпы подготовки львовского аэропорта к Евро-2012 опережают график - уже практически полностью (на 95%) завершен проект реконструкции взлетной полосы аэропорта, который согласно плана должен быть выполненным до 31 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте «ЕВРО 2012» Львовского городского совета.

С целью согласования земельных вопросов, сейчас работает две межведомственных комиссии в составе специалистов Минтранса и Львовской ОДА и Львовского областного совета. Ожидается, что до конца года земельные вопросы будут решены и проект реконструкции взлетной полосы аэропорта будет направлен на экспертизу.

28-29 октября проведено заседание в ДП "Международный аэропорт "Львов" при участии специалистов Державиаадминистрации и Минтрансзв’язку относительно объявления нового тендера на определение проектировщика терминальной части аэропорта. Сформирован перечень компаний, которым посланы приглашения для участия в тендере. 25 ноября состоялось открытие тендерных предложений. Участие в тендере приняли 7 компаний, в частности, компании из Чехии, Хорватии и Эстонии и украинские компании. Через 30 дней будет известен победитель тендера, который будет осуществлять проектирование терминала аэропорта.

Между тем, Министерство транспорта и связи разработало проект постановления Кабинета Министров Украины "Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки аэропортов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола". В соответствии с проектом постановления, межведомственная группа является консультативно-совещательным органом, образованным на период подготовки аэропортов к проведению в Украине Евро-2012. В ее состав должны войти представители Минтранса, Державиаадминистрации, Министерства экономики, финансов, обороны, регионального развития и строительства, а также руководства аэропортов, местных влад, предприятий, учреждений и организаций, задействованных в подготовке к финальной части чемпионата.

Предусматривается, что основными заданиями группы будут согласования приоритетных направлений работы по подготовке аэропортов к Евро-2012, организация взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам разработки и получения необходимой разрешительной и согласительной документации, связанной с подготовкой аэропортов.