Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи шестого тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах A-D:

Группа А

Бордо - Челси 1:1 (Диарра 83 - Анелька 60)

Клуж - Рома 1:3 (Коне 30 - Бриги 11, 64, Тотти 23)

У Ромы 9 очков, у Челси - 8, у Бордо - 7, у Клужа - 4.

9 декабря Рома принимает Бордо, а Челси - Клуж.

Группа B

Анортосис - Вердер 2:2 (Николау 62, Савио 68 - Диего 72, Бойниш 88)

Интер - Панатинаикос 0:1 (Сарриехи 67)

У Интера - 8 очков, у Панатинаикоса - 7, у Анортосиса - 6, у Вердера - 4

В следующем туре Панатинаикос и Анортосис играют между собой на поле Панатинаикоса. Вердер принимает Интер.

Группа C

Шахтер - Базель 5:0 (Жадсон 32, 65, 72, Виллиан 51, Селезнев 74)

Спортинг - Барселона 2:5 (Велосо 65, Лидсон 66 - Анри 14, Пике 17, Месси 49, Канейра 67 автогол, Крклич 75 пен.)

У Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 6, у Базеля - 1.

Следующие матчи: Базель - Спортинг, Барселона - Шахтер

Группа D

Атлетико - ПСВ 2:1 (Симао 14, Родригес 28 - Куверманс 47)

Ливерпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)

У Атлетико и Ливерпуля - по 11 очков, у ПСВ и Марселя - по 3.

Марсель и ПСВ попытаются получить третье место в домашних играх, соответственно, с Атлетико и Ливерпулем.

Напомним, что вчера состоялись матчи в группах E-H:

Группа E

Вильярреал - МЮ 0:0

Ольборг - Селтик 2:1 (Кака 73, Колдвелл 87 автогол - Робсон 53)

У МЮ и Вильярреала - по 9 очков, у Ольборга - 5, у Селтика - 2.

Игры МЮ - Ольборг и Селтик - Вильярреал 10 декабря не изменят турнирный результат.

Группа F

Бавария - Стяуа 3:0 (Клозе 57, 71, Тони 61)

Фиорентина - Лион 1:2 (Джилардино 45 - Макун 15, Бензема 27)

У Баварии и Лиона – по 11 очков, у Фиорентины - 3, у Стяуа - 1 очко.

Игра Лион - Бавария - "чистое искусство", а вот для Стяуа матч дома - это шанс.

Группа G

Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Ричардс 63 - Лопес 19, 28)

Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)

У Арсенала - 11 очков, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.

10 декабря смотрим как Фенербахче в Киеве пойдет ва-банк. Порту и Арсенал встретятся в Португалии.

Группа H

Зенит - Ювентус 0:0

БАТЭ - Реал 0:1 (Рауль 7)

У Ювентуса 11 очков, у Реала - 9, у Зенита - 5, у БАТЭ – 2 очка.

Пожалуй, БАТЭ не выиграет у Ювентуса. Но так не должны думать игроки Зенита в Испании.