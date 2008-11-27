Блохин покинул пост главного тренера ФК ”Москва”
"...встретимся при других обстоятельствах"
Блохин освобожден от обязанностей главного тренера футбольного клуба "Москва", сообщает портал Sports.ru.
"Я хочу поблагодарить весь тренерский штаб за работу, пожать Олегу Владимировичу руку. После длительного обсуждения и анализа ситуации мы приняли такое решение", - заявил президент столичного клуба Игорь Дмитриев.
В чемпионате России-2008 "Москва" заняла девятое место, а в Кубке УЕФА не смогла преодолеть барьер первого раунда. Блохин отработал с "горожанами" один год.
"Тренерская жизнь подвержена таким ударам. Я не считаю девятое место неуспехом. По моему мнению, это был хороший сезон. Тем не менее я хочу поблагодарить всех, с кем работал, спасибо вам. Может, мы еще и встретимся в других обстоятельствах. Так или иначе, мне сейчас очень тяжело говорить», – сказал Блохин.
По данным Sports.ru, главным кандидатом на освободившуюся должность является наставник пермского "Амкара" Миодраг Божович.