В Киеве на период ЧЕ-12 создадут Центр безопасности и правопорядка

В период подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Киеве будет действовать Центр по вопросам безопасности и правопорядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Центр создан по поручению мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и будет функционировать как вспомогательный орган при мэрии.

Центр будет способствовать оптимизации взаимодействия правоохранительных и других органов исполнительной власти, обеспечит согласованность их деятельности до и во время проведения Чемпионата.

Согласно принятому решению, руководителем Центра назначен заместитель председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ, который будет представлять его в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями города.

Как отмечается в распоряжении, Центр будет собираться на заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Среди основных задач Центра, в частности, анализ оперативной обстановки, которая складывается в столице на время подготовки и проведения футбольных матчей; изучение и анализ мирового опыта по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности во время массовых зрелищных мероприятий; подготовка и представление киевскому городскому председателю предложений относительно обеспечения взаимодействия правоохранительных и других государственных органов, органов исполнительной власти в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также участие в подготовке проектов соответствующих нормативно-правовых актов и т. п.

По информации КГГА, Центр по вопросам безопасности и правопорядка, в который вошли руководители главных управлений горгосадминистрации, государственных управлений, представители медицинской сферы и т. п., будет действовать на общественных началах.