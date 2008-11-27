Аэровокзал Львовского аэропорта хотят проектировать семь компаний

25 ноября состоялось раскрытие тендерных предложений на изготовление проектной документации на строительство аэровокзала Международного аэропорта «Львов».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, свои тендерные предложения для участия в открытых торгах подали семь претендентов: Украинский государственный проектно-технологический институт гражданской авиации (Украэропроект), украинское предприятие с иностранными инвестициями «Тебодин Украина», чешское ООО «НИКОДЕМ А ПАРТНЕР», эстонская компания «EA Reng AS», Институт строительства Хорватии, львовская компания ООО «РЕТРО-ПРОЕКТ» и донецкая проектная компания ООО «ГЕРЦ».

Согласно сообщению, на протяжении не более чем 30 дней со дня раскрытия предложений будет выбран генподрядчик проектирования терминала.

По информации пресс-службы, в состав тендерного комитета вошли представители министерства, львовских облгосадминистрации, облсовета и горсовета.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Государственное предприятие «Международный аэропорт «Львов» объявило повторный тендер на изготовление проектной документации по строительству аэровокзала. Предварительно был тщательным образом подготовлен и утвержден новый пакет тендерной документации, определен перечень ведущих и профессиональных компаний, они проинформированы о плановом проведении открытых торгов.

15 сентября 2008 ГП «Международный аэропорт «Львов» уже было опубликовано объявление о проведении тендера на проектирование терминальной части аэропорта. Открытие тендерных предложений состоялось 1 октября 2008 года. Однако, в соответствии с отдельным поручением министра транспорта и связи Украины от 17 октября, тендер на проектирование терминальной части аэропорта был отменен как проведенный без соблюдения соответствующей процедуры и вопреки действующему законодательству.

Справка УНИАН. Запланированный новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Львов» позволит пропускать 1000 пассажиров в час и обеспечит надлежащую подготовку аэропорта к Евро-2012.