Рабочие чертежи нового стадиона во Львове выполнит “Азовинтекс”

Компания “Азовинтекс”, определенная генподрядчиком строительства во Львове нового стадиона к Евро-2012, самостоятельно выполнит рабочие чертежи и будет нести ответственность за их разработку и последующую реализацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, отвечая на вопрос журналистов.

Мер Львова, в частности, сообщил, что компания Альпина, которая выполняла проектирование будущей футбольной арены, согласилась на цену 4 млн. евро за этот проект, что на 1 млн. евро меньше, чем было предварительно договорено. По его словам, сам проект очень качественный, а сумма меньше, “потому что компания передает Львову прект на той стадии, на которой он сейчас находится, - без рабочих чертежей”.

А уже сами рабочие чертежи для строительства, отметил А.САДОВЫЙ, ООО “Азовинтекс” будет дорабатывать самостоятельно - “чтобы была ответственность”. Потому что очень часто есть проблема, прибавил он, – один сделал рабочий проект, второй строит, а затем ищут третий крайний.

“Мы решили поступить мудрее – мы полностью, по соглашению генподряда, всю ответственность за рабочие чертежи возложили на компанию “Азовинтекс”, потому что должно быть все в одних руках”, - подчеркнул А.САДОВЫЙ.