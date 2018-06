Китайцев заинтересовало строительство в Польше объектов и дорог к Евро-2012

Китайские строительные компании заинтересованы в сооружении объектов инфраструктуры и дорог в рамках подготовки Польши к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает РАР, китайские предприниматели уже провели переговоры с Генеральной дирекцией национальных дорог и автобанов (GDDKiA), которая представила им условия участия в тендерах по строительству дорог в рамках подготовки к Евро-2012.

«Мы проинформировали их о том, сколько километров дорог нужно построить, сколько денег предназначено на эти цели и какие временные требования», - сказал пресс-секретарь GDDKiA Анджей МАЧЕЕВСКИЙ.

По его данным, можно подавать заявки на строительство еще около 400 км автодорог.

А.МАЧЕЕВСКИЙ отметил, что любая иностранная или польская компания может принимать участие в тендере.

Павел БЕДНОЖ, который представляет китайских предпринимателей в Польше, отметил, что они заинтересованы в строительстве дорог, стадионов, а также железнодорожной инфраструктуры.

Он добавил, что китайские фирмы могут предложить конкурентные условия, что позволит сэкономить средства польских плательщиков налогов, которые будут направлены на сооружение необходимой для проведения Евро-2012 инфраструктуры.

На встрече с GDDKiA присутствовали представители Fujian Chang Yuan Construction Co. Ltd., Red Leaf Ceramic & Construction Material Co. Ltd., Fuzhou GuoGuang Renovation & Construction Co. Ltd., China Energy Fujian Investment Co. Ltd.

Делегация представителей фирм из Китая прибыла в Польшу для участия в международных торгах «Infratech Польша 2008 – Евро –2012», начавшихся во вторник, 25 ноября.