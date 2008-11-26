Мер Львова: создание бюро в Кабмине на пользу Евро-2012

Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ считает, что ликвидация Нацагентства по Евро-2012 и создания в правительстве Координационного бюро будет способствовать ускорению и повышению качества подготовки Украины к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

“Я чувствую в последние месяцы системную, четкую и качественную работу со стороны вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА и команды, которая с ним работает. Он постоянно в курсе: что делается, как делается”, - сказал А.САДОВЫЙ.

Кроме этого, он отметил большую роль Федерации футбола Украины в предоставлении консультативной помощи. “На сегодняшний день, когда мы работаем с инспекторами УЕФА или советниками Федерации футбола это не есть, знаете, как школьники на экзамене, - это есть совместная работа, это общие советы”, - отметил городской председатель.

По его убеждению, в Украине “через полтора года выстраивается качественное сотрудничество и четкая вертикаль управления”.

“Сегодня я не имею претензий. Сегодня я знаю, куда перезвонить и получить тот или другой совет”, - подчеркнул А.САДОВЫЙ.