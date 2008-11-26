Алиеву в раздевалке «чуть-чуть перепало»

Во вторник киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Арсеналу" (0:1), пропустив гол на последних минутах поединка. Это поражение стоило команде Сёмина даже теоретических шансов на выход из группы, поэтому немудрено, что после окончания встречи игроки "Динамо" выходили очень расстроенными. Тем не менее, от общения с прессой динамовцы не отказывались.

"Изначально настраивались увезти из Лондона очки, потому что они нам очень нужны были для решения задачи выхода из группы, - говорит голкипер "Динамо" Станислав Богуш. - Тяжело что-то сейчас комментировать, вероятно какой-то злой рок навис в последнее время над нашей командой. В трех матчах из пяти мы пропускаем нелепые мячи в самом конце поединка. Возможно, сказывается недостаток опыта, и через это нам просто необходимо пройти. Все-таки у нас молодая команда. Но в целом, у меня просто нет слов. Ко всему прочему, поразили совершенно непонятные действия арбитра. Тяжело сейчас что-то комментировать более обстоятельно, но очень обидно, все ребята, конечно, расстроены…

"Динамо" потеряло шансы на выход из группы. На вопрос, сумеет ли команда отойти от психологического нокдауна и отыскать мотивацию на завершающий матч с "Фенербахче", вратарь ответил: "Уверен, с мотивацией у нас проблем не будет. Мы обязаны подарить болельщикам европейскую весну. Ведь у нас совсем еще недавно были очень хорошие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Мы не имеем права упустить путевку в Кубок УЕФА. Это будет сродни преступлению по отношению к нашим болельщикам и руководству клуба.

Богуш поведал о том, что происходило сразу после игры:

"Честно говоря, сначала была полная тишина. Потом как-то пытались по горячим следам разобрать эпизод с пропущенным голом. До конца никто толком не понял, как такое могло произойти. За что был удален Алиев, тоже не совсем ясно. Вот об этих двух моментах и шла речь в раздевалке после игры".

Вратарь говорит, что на первом разборе полетов Алиеву "досталось" от тренера:

"Конечно, чуть-чуть ему перепало. Смягчающим фактором является то, что Алиев был удален в самой концовке матча, но не думаю, что это может служить ему оправданием. Но то дело такое - после драки кулаками не машут", - цитирует Богуша Dynamo.kiev.ua.