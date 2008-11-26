Садовый: во Львове нет проблем с подготовкой к Евро-2012

Во Львове нет проблем с подготовкой объектов инфраструктуры к проведению в городе матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение сегодня выразил львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ на пресс-конференции о подготовке города к Евро-2012.

“Львов является тем городом, который будет проводить чемпионат Евро-2012, поскольку так логично выходит. По готовности мы качественно сегодня выдерживаем все те условия, которые подписали с УЕФА. Мы честно работаем”, - сказал А.САДОВЫЙ.

Говоря о главной задачи города в рамках подготовки к Чемпионату - строительство стадиона, А.САДОВЫЙ выразил удовлетворение сотрудничеством с генеральным подрядчиком ОАО “Проектно-строительное предприятие “Азовинтекс”. По его словам, “работы будут вестись в три смены 24 часа в сутки, поскольку те гарантии, которые мы дали УЕФА, должны быть выполнены”.

Мэр также сообщил, что “Азовинтекс” планирует использовать на строительстве около двухсот единиц строительной техники и уже перегоняет во Львов четыре 160-тонных крана для монтажа крупногабаритных конструкций. Он уверен, что до декабря 2010 года новая спортивная арена города будет построена.

По словам А.САДОВОГО, так же успешно выполняются работы по подготовке тренировочных полей, транспортной и медицинской инфраструктуры. В частности, сообщил он, вчера (25 ноября - УНИАН) были раскрыты конверты с предложениями семи участников конкурса по проекту реконструкции аэропорта. В ближайшее время, сообщил мэр Львова, конкурсная комиссия определит победителя, который на протяжении трех месяцев разработает проект, и после его утверждения начнутся строительные работы.

С подготовкой инфраструктуры размещения, убежден А.САДОВЫЙ, Львов вообще на первом месте в Украине. По его словам, город и сейчас является туристическим центром с развитой соответствующей инфраструктурой, а после строительства и реконструкции запланированного количества гостиниц в несколько раз перевыполнит требования УЕФА.

Еще одним успехом городской председатель назвал завершение конкурса по определению эмблемы “Львов-2012”. По его словам, на будущей неделе будут подведены итоги голосования и утверждена официальная эмблема города к Евро-2012.