В УЕФА рассказали полякам, как готовить авиаинфраструктуру к ЧЕ-12

Эксперты Европейской футбольной федерации (УЕФА) провели в Варшаве семинар, на котором рассказали польским экспертам и чиновникам, каким образом подготовить авиаинфраструктуру страны к проведению Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в компании PL.2012., которая координирует подготовку Польши к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Эксперт УЕФА по делам аэропортов Питер ХАМПСОН обсудил с польскими представителями, в частности, вопрос пропускной способности взлетных полос и терминалов аэропортов в Польше, роль вспомогательных аэродромов и рапорта выполненных работ в рамках подготовки к проведению чемпионата.

В семинаре приняли участие представители 6 главных аэродромов Польши, вспомогательных аэропортов, Польского агентства воздушного флота, Руководства воздушными силами, Польской футбольной федерации и компании PL.2012.

Кроме этого, эксперты УЕФА встретились с руководством Польского авиаклуба, аэродромы которого также могут использоваться для принятия малых самолетов на Евро-2012.

По данным PL.2012., очередная проверка подготовки польской авиаинфраструктуры экспертами УЕФА запланирована в конце марта - начале апреля 2009 года.